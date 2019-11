La cantante Pamela Franco fue abordada por las cámaras de “Mujeres al Mando” y contó detalles de su viaje con Christian Domínguez a Chimbote, donde fueron vistos juntitos y dándose apasionados besos.

Según contó Pamela Franco, ella viajó por la inauguración del local de su amiga y Christian Domínguez también tenía programada ciertas cosas cerca a Chimbote, por ende él la jaló.

“Estaba en una inauguración de mi mejor amiga, estaba inaugurando su spa. Yo estaba invitada y justo cayó la fecha. Tu sabes que las causalidades existen. Él me jaló en su carro”, contó Pamela Franco.

Agregó que como están saliendo, no hay nada de malo que él haga méritos. “Luego le conté lo que había. Si estamos saliendo, porque no compartir esto. No hay nada extraño. También me jaló a Lima. Bien bueno es el Domínguez, no te das cuenta que está haciendo sus méritos”.

Eso sí, Pamela Franco evitó poner una fecha del inicio de sus salida. “Recién estamos saliendo. No le voy a poner fecha, es relativo. Está en el momento de conquistarme. No hay que dejarle las cosas muy fáciles”.