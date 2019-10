Pamela Franco, la bailarina del grupo Las Hechiceras de la Cumbia, está en medio de la tormenta luego de que salieran imágenes suyas junto a Christian Domínguez con quien aparece besándose a la salida de un karaoke.

La bella Pamela Franco no siempre fue la mujer que es ahora pues unas imágenes revelan su pasado, sin cirugías de por medio. La bailarina y cantante tenía antes el cabello corto y rizado, ahora ella luce un alisado total con una larga e imponente melena.

Pamela Franco no lucía el perfil perfecto que luce en estos tiempos, por lo que nadie duda que ella se sometió a una rinoplastía. La nariz no es la misma que tiene ahora por lo que la ayudita no se habría hecho esperar.