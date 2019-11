La modelo y cantante Pamela Franco fue captada por el programa “Válgame” besándose, tras ser vinculada sentimentalmente con el cumbiambero Christian Domínguez.

Pero, en esta oportunidad a Pamela Franco no se le vio junto a la expareja de Isabel Acevedo, sino con otra chico, a quien abraza efusivamente y termina dándole un beso en la boca.

La joven se hizo conocida luego de que el programa de Magaly Medina la ampayara junto a Christian Domínguez fuera de una discoteca, en donde se dieron un beso. Tras esta situación se conoció el fin de la relación del cumbiambero con Isabel Acevedo.

Tras lo sucedido, Pamela Franco reveló que Christian Domínguez ya no le hablaba y hasta negó el supuesto beso. “(Risas) no hay ningún beso, es el ángulo de la cámara. Christian es mi compañero de trabajo y ahora por este problema no tenemos ningún tipo de comunicación, no me habla (risas)”, señaló la cantante.