¡No se calló nada! La cantante Pamela Franco se refirió a las diversas declaraciones que ha dado Isabel Acevedo sobre Christian Domínguez, con quien mantuvo tres años de relación sentimental.

Y es que recordemos que la popular ‘Chabelita’ y el cumbiambero se enfrascaron en innumerables dimes y diretes a raíz del problema inicial que tuvieron por la devolución de una camioneta.

“Christian y yo estamos súper bien. No voy a hablar de superación (por parte de Isabel) porque eso lo demostramos con nuestros actos. Hay cosas que le molestan a Christian. A mi no me molesta que ellos hayan discutido por problemas del pasado, discrepo sí, porque yo lo hubiera manejado de otra forma. Lo único que si pido es que a mi no me metan en esas cosas”, indicó Pamela un tanto seria.

Por otra parte, la integrante de Alma Bella aprovechó y le mandó fuerte mensaje a la integrante de ‘EEG'.

“Todos hemos tenido un ex, y cuando ya no significa nada tu ex, entonces desapareces y ya. Yo creo que es una chica talentosa y en eso se debe enfocar. Baila, ¿no? Ya pues, a eso debería dedicarse”, dijo tajante.

Asimismo, la actual pareja de Domínguez señaló que los detalles del matrimonio aún se están retrasando un poco por el tema del divorcio que tiene el líder de Gran Orquesta Internacional.

“Por el tema del divorcio es que se están deteniendo un poco las cosas, para que luego no estén diciendo cosas. Nos vamos a tomar las cosas con calma, con la bendición de Dios todo va a salir rápido”, manifestó.

Pamela Franco sobre Chabelita - Ojo