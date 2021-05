En “El Arista del Año”, Pamela Franco recordó a su madre, quien el año pasado falleció. Ella contó que el 2002 experimentó varias emociones, pues en medio de su dolor, quedó embarazada.

“Fue el peor año de mi vida, pero también vi la luz. Perdí a mi mami, pero también quedé embarazada, después de cuatro o cinco meses”, contó Pamela Franco.

La pareja de Christian Domínguez también contó que ella quería experimentar su embarazo junto a su madre, pero no lo logró.

“Yo le decía, mamá no quedo (embarazada) y le decía: tú tienes que pasar eso conmigo y me decía: sí hija, pero cuando ya estaba enferma me decía: ‘Lo que Dios quiera’”.

Finalmente, Pamela Franco contó que aceptó la voluntad de Dios. “Mi mamá me enseño a amar a Dios con todas mis fuerzas y nunca cuestionarlo. Ella me dijo que los tiempos de Dios son perfectos”.

TE PUEDE INTERESAR