Los cantantes de cumbia causaron polémica por contraer un hijo a poco tiempo de haber iniciado su relación y en medio de una presunta infidelidad por parte de Christian a Isabel Acevedo.

La intrépida Gigi Mitre, no dudó en hacerle una pregunta directa a Pamela Franco debido al historial de Christian: “¿Tú confías en Christian?”, ante la duda, la cumbiambera no dio una respuesta concreta.

“Yo confío en mí, lo que pasa es que yo lo amo, estoy enamorada, es el padre de mi hija. Hoy por hoy te puedo decir que es el amor más grande mi vida, y sé lo que él me demuestra hasta hoy. Si ustedes se refieren a confianza, de meter las manos al fuego, no puedo decir algo así cuando uno nunca sabe... Me hace feliz y hace feliz a mi hija, es lo que yo he querido y por eso sigo con él”, aseveró Pamela Franco.

Quien no se quedó callado fue Rodrigo González, quien recordó que últimamente las relaciones de Christian no duraban más de tres años y esa fecha ya se acerca para Pamela Franco, pero ella respondió: “Es la fecha que todos esperan, pero la verdad que a mí no me da pánico. Siempre me preguntan y preguntan y creen que vivo atormentada esperándola, pero yo vivo mi día a día, literal así en familia. Estoy voy enfocada en mi círculo que es Christian, los niños, su familia... “.

