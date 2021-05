La cantante Pamela Franco no se quedó callada y dio una contundente respuesta a Janet Barboza luego que la ‘rulitos’ criticó duramente su primera presentación en “El artista del año”.

“Ese comentario (que rompió los tímpanos de la gente) no lo voy a tomar ni bien ni mal, porque ella cantante no es”, respondió Pamela Franco en el programa “América Hoy”.

La pareja de Christian Domínguez afirmó que aunque no es bailarina profesional, tiene más ritmo que Janet Barboza: “Yo bailo, o sea, yo lo tengo eso demostrado. No soy bailarina profesional, pero más ritmo que tú, Janet, por favor...”.

Sobre estar supuestamente estancada en su época de Alma Bella, Pamela Franco afirmó que probará otros looks, pero también mandó una ‘chiquita’ contra Christian Domínguez.

“Ella no puede hablar que siempre lo mismo porque Janetcita, tus rulos de verdad que ya pues, ya fueron. Que cambie ella, yo puedo cambiar en lo que sea y cualquier cosa me puede quedar bien”, dijo entre risas.

Por su parte, Christian Domínguez afirmó que Janet Barboza no tiene la capacidad para cuestionar el talento de su pareja: “Para que alguien opine algo de la calidad vocal que tiene Pamela, que es una extraordinaria cantante, no porque esté conmigo, siempre me ha parecido espectacular cantando, tiene que tener primero oído musical o saber del tema”.

Fotos y video: América TV | Instagram Janet Barboza

