Se mandó con todo. Pamela Franco y Christian Domínguez no solo volvieron a recrear el “ampay” de Magaly Medina, durante la emisión de ‘Válgame’, sino también hablaron del viaje a Cancún que el cantante tenía programado con Isabel Acevedo, y que ahora por la ruptura no lo concretará o tendrá que cambiar el pasaje a nombre de la persona que lo acompañará.

¡Esto sí que se pone bueno!

La coanimadora de Domínguez al conocer que tenía un viaje al Caribe, no dudó en coquetear con su compañero de programa al realizarle un pedido frente a todos en televisión nacional. “Pero ahora como está solo, me puede invitar (a Cancún), no hay problema. Me podría sacrificar para que no pierda los pasajes pues. No me molestaría regresar (a México)", dijo en vivo, desatando el evidente nerviosismo del líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’.

El ex de Chabelita se puso rojo, soltando varias carcajadas por las palabras de Pamela Franco, mientras trataba de arreglar el momento. “¿Cómo se les ocurre algo así? Esto es ahorita (el fin de la relación) y cómo voy a hacer algo así”, comentó, claramente avergonzado.

Minutos después, Pamela también respondió qué es lo podría ver en Christian Domínguez: “es un chico chévere, buena honda. Es un tipo atractivo”, expresó, dejando aún más nervioso al cumbiambero.