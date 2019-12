La pareja - no oficial - del momento, sin duda es la que conforman los cumbiamberos Pamela Franco y Christian Domínguez.

Ambos se comparten románticas frases en redes sociales y hasta publican videos de los regalitos que se hacen mutamente. El último gran detalle que tuvo la expareja de Isabel Acevedo fue nada menos que un anillo de oro, el cual la cantante de Alma Bella presumió frente a las cámaras de “Válgame”.

“Me lo ha regalado él (...) Imagínate no me ha pedido para ser enamorados, no me ha pedido menos para ser novios”, dijo, emocionada, Franco.

Lo único que no está claro es que la pareja insiste en mencionar que no son enamorados oficiales, sino que “se están conociendo”. Este hecho, sin embargo, ya no sería del agrado de la bailarina, según sus declaraciones a “Mujeres al Mando”

“Quisimos conocernos, no hablamos ‘oye. desde hoy estamos’. Dijimos, vamos conociéndonos, viendo cómo van las cosas, las cosas van bien, pero creo que ya es hora que me pida para poner fecha (como enamorados)”, dijo, entre broma y broma, Pamela Franco.

Piensan en tener hijos juntos

No son enamorados, peor ya hablan de criar hijos juntos.

“¿A mi me gustaría ser mamá' Sí, y Christian, hasta el día de hoy, sí se podría pensar”, confesó la cantante de Alma Bella.

“Si es el caso, para mí también sería una alegría muy grande, pero todavía no”; agregó.

Consultado sobre el mismo tema, Domínguez dijo: “Si yo me enteraría (que está embarazada), no aguantaría tres meses para decirlo, se notaría, la felicidad te brotaría por las poros”