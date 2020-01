Christian Domínguez y Pamela Franco, a dos meses de empezar su relación sentimental, ya han empezado a enviarse mensajes con la fuerte frase “te amo”, lo que despertó las críticas de los usuarios en redes sociales por el corto tiempo que llevan juntos.

Además, como se recuerda, tampoco ha pasado mucho tiempo desde que el cumbiambero terminara su relación con la “Chabelita” Isabel Acevedo.

A Karla Tarazona ese tema “no le incumbe”, pero igual soltó algunas impresiones sobre el nuevo amor de su expareja y padre de su hijo.

“Unas personas son más fáciles de decir ‘te amo’. A algunas nos cuesta más trabajo demostrar los sentimientos. Pero como siempre lo he dicho ya es un tema de él. Que sea feliz, que coma perdiz y listo. Él tiene derecho a hacer de su vida lo que quiera. Al fin y al cabo es un tema de ellos y ella sabrá si le cree o no le cree. Es algo que no me incumbe”, manifestó la conductora de “Válgame Dios”.

¿PAREJA?

Por otro lado, hablando de amor, Karla Tarazona manifestó que sigue soltera y tranquila, y que prefiere mantenerse así por el momento.

“Yo estoy bien, déjenme así. Creo que el amor será todavía más adelante. Gracias a Dios ahora tengo bastante trabajo. Si (el amor) llega, llega. Si no, ¿qué hacemos?”, dijo.

