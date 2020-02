El exchico reality, Diego Chavarri, estuvo de invitado en el set de “El Valor de la Verdad” e hizo reveladoras declaraciones sobre algunos episodios privados que vivió a nivel personal y sentimental.

Y es que recordemos que el popular ‘Diablito’ se llevó S/10,000 mil soles por responder 15 preguntas que lo pusieron en aprietos en más de una oportunidad.

La primera interrogante fue acerca de un encuentro “fortuito” que habría tenido Chavarri con la actual pareja de Christian Domínguez, Pamela Franco. “¿Te amaneciste en una discoteca con Pamela Franco?”, a lo que la expareja de Melissa Klug respondió afirmativamente.

“Era un jueves e iba a salir con mis amigos. Recuerdo que ella me llamó como a las 11 pm. Para cuando llego, ella estaba con una amiga y dos chicos. Dije ‘uy, aquí están en pareja’ y entonces, me fui. Pasaron cinco minutos y me volvió a llamar. Le dije ‘escúchame, ¿tú no estas con tus amigas?’. Me dijo que no y se quedó con nosotros, tomando tranquilos. Yo me amanecí con Pamela Franco en una discoteca. Simplemente, tomamos y cada uno se fue a su casa”, aseguró Diego.

A raíz de las declaraciones de Chavarri en el sillón rojo, la cantante e integrante de Alma bella, no dudó en pronunciarse mediante sus redes sociales con fuerte y conciso mensaje.

“Las personas felices no pierden el tiempo haciendo el mal”, dice la imagen que subió a su cuenta oficial de Instagram.

Captura: Instagram

