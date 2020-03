La actual pareja de Christian Domínguez, Pamela Franco, hace algunos días tuvo una pérdida que muy difícilmente pueda superar. Y es que la madre de la cantante falleció debido a una fuerte enfermedad que la embargaba.

Frente a este terrible hecho, la integrante de Alma Bella se ausentó de las redes sociales y de su trabajo. Sin embargo, nunca estuvo sola, ya que el líder de Gran Orquesta Internacional no la dejó desamparada y la acompañó en este luto.

“La verdad que hace poquito que he perdido a mi mamá, me he bloqueado con ese tema, pero le agradezco a Christian todo lo que ha hecho por mi”, expresó Pamela.

Por su parte, Domínguez, aprovechó las cámaras de “América Hoy” y contó un poco sobre las promesas que le hizo a la madre de su pareja.

“Cuando todavía podía comunicarse bien, me pidió que cuide a su hija porque es su bebé. Ella ha sido confiada, fácil de engañar, entonces siempre la ha querido cuidar, y yo le dije que si la iba a cuidar con todo lo que esté en mis manos”, manifestó el cumbiambero.

Asimismo, los conductores del programa matutino le preguntaron a Pamela cómo fue la relación entre su mamá y Christian.

“Mi mamá cuando lo conoció a Christian ya estaba malita, pero nunca le calló mal. Porque mi mamá era de esas personas que siempre tomaba mucho su distancia y Christian es querendón, la agarraba, la besaba y yo me moría de la vergüenza. Mi mamá se fue dándose cuenta que yo estaba feliz”, dijo con voz entrecortada.

