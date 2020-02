Pamela Franco rompió su silencio y se pronunció luego de las polémicas declaraciones de Diego Chávarri en “El valor de la verdad”, programa donde confesó que la cantante “se amaneció con él” en una discoteca.

“¿Pasaste la noche con Pamela Franco?”, fue la pregunta que le formuló Beto Ortiz al exfutbolista. La respuesta fue sí, y según reveló Chávarri, la integrante de Alma Bella buscaba estar cerca de él esa noche cuando se encontraron en la discoteca.

“Sí. En ese momento estaba sola. Yo iba a salir, a las 11:30 me volvió a llamar, a las 12 otra vez. Ella estaba con una amiga y yo dije, aquí están en pareja. Pasaron cinco minutos, me preguntó dónde estaba, y me dijo ‘ahí voy’, y se pasó al grupo donde estaba con mis amigos y se quedó tomando”, respondió el también exintegrante de “Esto es guerra”.

A modo de respuesta, la cantante y actual pareja de Christian Domínguez utilizó su cuenta de Instagram para responder a las críticas y envió un misterioso mensaje que estaría dedicado al exfutbolista.

“Las personas felices no pierden el tiempo haciendo el mal. A descansar que hoy también se trabaja. Alma Bella NH”, escribió la cantante junto a una imagen de un rostro feliz.

Pamela Franco y su misteriosa publicación tras la participación de Diego Chávarri en “El valor de la verdad”. (Foto: Captura)

El cantante de cumbia Christian Domínguez y Pamela Franco no se han pronunciado al respecto en ningún programa y han preferido compartirse –como de costumbre- emotivos y románticos mensajes en redes sociales.

VIDEOS RECOMENDADOS

John Kelvin habla sobre relación con su esposa - Ojo

TE PUEDE INTERESAR