Ya no falta nada para la boda entre el integrante de la selección peruana de fútbol, Christian Cueva, y su pareja y madre de sus hijos, Pamela López.

Christian Cueva y Pamela López llegarán al altar el próximo sábado 21 de diciembre y lo harán en la ciudad de Trujillo, al norte del país.

Hoy, la polémica pareja volvió a las redes sociales pues el popular Aladino reactivó su cuenta de Instagram tras cerrarla por los múltiples escándalos en los que se vio envuelto tras las confesiones de varias modelos del espectáculo local en El Valor de la Verdad.

Pamela López posteó varias fotos junto a Christian Cueva y un mensaje que iría directamente a sus detractores: “me fui a ser feliz, ya no volveré”.

No solo eso, Pamela López pidió que no se les juzgue y mucho menos vivan del morbo.

“Cuando conoces a Dios conoces el propósito por el cual fuiste CREAD@, nadie nace con una estructura perfecta en el camino uno va alimentándose de armas y batallas para tener una vida conforme a la voluntad de nuestro PADRE. No juzguen! No señalen! No ofendan! No vivan del morbo! No desaten falsos o medias verdades! Tengan temor de Dios!!!!!!!! El es real”, escribió.