Pamela López, la esposa de Christian Cueva, reapareció en las redes sociales luego del comentario que realizó Rodrigo González donde afirmaba que Claudia Díaz, expareja de Pedro Gallese, había tenido “menos paciencia” que la de ‘Aladino’.

A través de Instagram, la pareja de Christian Cueva publicó una imagen con una misteriosa reflexión. “A veces no entendemos el porqué de la prueba. Pero Dios sabe el porqué... Y la está permitiendo con algún propósito”, se lee en la fotografía.

Pero eso no fue todo, ya que Pamela López escribió otra reflexión a modo de leyenda. “Todos fuimos diseñados con un propósito divino... Nada ni nadie se va sin haberlo cumplido. Aleluya!”, señaló.

Foto: Instagram Pamela López

Comentario de Peluchín

En su cuenta de Instagram, Rodrigo González felicitó a Claudia Díaz por decidir separarse de Pedro Gallese y hasta la comparó con Pamela López.

“Sin duda Claudia ha demostrado tener mucho menos paciencia que la esposa de Cueva, ha dicho ‘okay, con lo que he visto me basta, se acabó, se terminó y no tengo nada más que hablar porque tengo dos hijos a los que tengo que cuidar’ ¡Mujerón! ‘Y si quieren hablar de algo, háblenlo con él que es el personaje público’. Te aplaudo pero de pie Claudia, de verdad que te aplaudo de pie, eso es lo que tiene que hacer una verdadera mujer”, dijo Rodrigo González.