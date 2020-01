Christian Cueva lleva pocos días en Brasil, pero Pamela López no soportó más y decidió acompañar a su esposo.

Así lo hizo saber en su cuenta de Instagram, donde anunció que se encontraba viajando al publicar una historia de su maleta cuando estaba en el aeropuerto.

Horas más tarde, Pamela López compartió una selfie con Christian Cueva desde Brasil y agregó la bandera de ese país.

Foto: Instagram Pamela López

Sin embargo, el futbolista no se ha pronunciado sobre el viaje de su esposa.

Foto: Instagram Pamela López

Recordemos que Christian Cueva viajó a Brasil el pasado 7 de enero para iniciar la pretemporada con el club Santos pero esta vez con un nuevo entrenador.

Por su parte, Jesualdo Ferreira, el DT del Santos, no quiso responder por los escándalos protagonizados por Cueva : “No puedo responder porque no lo conozco bien. No sé cuáles son los problemas. Y nunca hablaré de algo que no tiene conocimiento ni calidad para explicar".

