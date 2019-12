Alexandra Méndez “La Chama” sorprendió a propios y extraños al revelar, después de casi un año, las conversaciones que tuvo con Pamela López luego de contar que Christian Cueva la afanaba.

En el programa “Magaly TV La firme”, la modelo venezolana presentó por primera vez los pantallazos de esta conversación que ambas tuvieron.

“Yo le comenté a mi esposo y él me dio una versión muy diferente a la que tú relatas. Él ahora actuará legalmente según lo que me comenta. Yo solo te pido con el corazón en la mano que puedas comentarme la verdad, yo sabré entender todo. Tengo dos versiones diferentes pero no tengo ninguna prueba de nada”, le dijo Pamela López a Alexandra Méndez en ese momento.

Tras la difusión de estos chats, Pamela López, como de costumbre, ni se inmutó y por el contrario, compartió una fotografía junto a Christian Cueva, quien ya reactivó su cuenta de Instagram.

“Con la gentita después del fulbito”, escribió en la imagen la esposa de Christian Cueva.