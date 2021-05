Alejada de los escándalos, la recordada cantante Pamela Pardo regresará a los escenarios con una nueva performance y se lanza como solista.

La ex de ‘Chiquito’ Flores, quien pasó por grupos como La Elite del Callao, Diosa del Ritmo, Hermanos Silva, Son del Puerto, Bella Bella, entre otras agrupaciones, lanzará un videoclip este 2021.

“Estoy muy feliz porque estoy de vuelta para mostrar mi música. No es que estuve de para ni me había retirado, pero me mantuve perfil bajo. Además, la pandemia nos golpeó a todos y ahora estoy aquí con fuerza. Pronto les anunciaré más novedades en mi carrera”, señaló Pamela Pardo.

Se informó que la cantante lanzará temas como “Voy a olvidar” y “Ojalá que no puedas”.

Recordemos que en el año 2014, Pamela Pardo protagonizó un escándalo al ser acusada como la manzana de la discordia en la relación del cumbiambero Marco Antonio Guerrero y Leysi Suárez.

Sin embargo, la cantante asegura que ha superado la etapa de los escándalos: “Eso fue parte del pasado. Yo no fui la manzana de la discordia, al contrario, hice que Leysi abriera sus ojos para se dé cuenta con quién estaba. Para mí, eso está zanjado, ya estoy en otra etapa de mi vida, más madura”.

