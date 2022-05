Pancho Rodríguez defiende a Alejandra Baigorria y manda 'chiquita' a Leslie Shaw [VIDEO]

El chileno Pancho Rodríguez llegó de sus vacaciones y opinó sobre la discusión entre Alejandra Baigorria y Leslie Shaw, luego de que esta última le llamara ‘loca’ durante una entrevista para un programa de espectáculos.

La ex pareja de Alejandra Baigorria, Pancho Rodriguez dijo no entender el enfrentamiento. "La verdad leí pero son historias que no entiendo. Yo creo que todos estamos locos a nuestra medida".

Además y de manera muy sutil, Pancho Rodríguez defendió a Alejandra. "Yo creo que cuando uno está feliz y tranquilo, no tiene porque estar fijandose el los defectos de otras personas".

Por otro lado, descartó volver a grabar algún tema con Mario Hart, quien recientemente estrenó su nueva canción: 'Tal para Cual' junto a Leslie Shaw. El chileno señaló que ahora está enfocado en su disco virtual de seis canciones. "No volvería a grabar con Mario Hart. Imagínate si nosotras grabaramos algo, imaginate lo que se armaría".

Pancho Rodríguez, quien todavía no sabe si formará parte de alguno reality, viajó a Chile y a Colombia durante sus vacaciones. Fue hasta Chile a visitar a su familia y a Colombia para ver a su enamorada.

"Primero estuve en Chile con mi familia y luego a Colombia con mi enamorada para llenar el otro lado del corazón, el objetivo principal fue vacacionar y conocer a los suegros", dijo Pancho Rodriguez entre risas.

MIRA ESTO:

Andrea Llosa llama "básico" a Mario Hart y dice que no está preparado para ser congresista