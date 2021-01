Alejandra Baigorria y Pancho Rodríguez protagonizaron un tenso momento en “Esto es guerra” cuando se elegía a los integrantes de los equipos.

Y es que el chileno superó a sus compañeros en una difícil competencia y ganó el derecho de elegir su equipo minutos después de que la rubia decidió integrar los “Guerreros” pese a que ella inició en “Combate”.

“Más que un espíritu de competidor de reality, lo tomo como y lo tengo como una filosofía de vida, uno no puede rendirse ante nada, por más difícil que estén las cosas hay que seguir pa’ adelante”, fueron las primeras palabras de Pancho Rodríguez tras ganar la competencia.

El chileno aprovechó en mandar una ‘chiquita’ a Alejandra Baigorria al anunciar que elegía a los “Combatientes”: “Mi decisión: a diferencia de Alejandra, yo mis valores no los cambio por nada, yo nací en Combate y pase lo que pase voy a morir en Combate”.

“A ver Panchito, los valores no tienen nada que ver porque yo tengo mis valores bien puestos”, intervino Alejandra Baigorria.

“Los valores de equipo, Ale”, la corrigió Pancho Rodríguez.

“No, pero te digo, la diferencia es que bueno, está bien, tú te sientes cómodo allá. La vibra de allá no me gusta, la vibra de acá me gusta. Entonces respetemos esas cosas, yo tengo en mi corazón los combatientes siempre”, respondió Alejandra.

Sin embargo, Pancho Rodríguez aseguró que “no se nota” que Alejandra tenga a “Combate” en su corazón.

“Yo sé que tú me querías en tu equipo, yo lo sé, pero lamentablemente yo elegí los guerreros y ya está”, sentenció Alejandra.

