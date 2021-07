Un tenso momento se vivió en “Esto es guerra” la noche del martes 6 de julio por la presunta trampa de Said Palao. En medio de la polémica, Pancho Rodríguez fue captado riéndose con sus compañeros del equipo de los ‘guerreros’.

Aparentemente, este gesto desató la furia de los fans de los ‘combatientes’, quienes atacaron duramente a Pancho Rodríguez. El chileno no se quedó callado y aseguró que no se estaba burlando.

“El motivo de mi risa del día de ayer fue porque, punto 1, nos dio mucha risa lo que estaba diciendo Alejandra, y 2 porque teníamos a Ducelia que estaba ahí en un costado gritándonos una cantidad de cosas, que bueno, teníamos dos opciones: 1, o amargarnos o 2, reírnos y tomarlo como parte de la piconería, nunca tomarlo personal”, explicó Pancho Rodríguez.

El chileno contó que los ‘guerreros’ no le dieron importancia a la tensa situación y cuando terminó el programa, se acercó a hablar con Said Palao: “Y así fue como lo tomamos, por eso estábamos muertos de la risa. De hecho, cuando terminó el programa, fui al camarín a hablar con Said, que estuviese tranquilo, que es parte de nomás”.

En ese sentido, Pancho Rodríguez pidió a los fans del programa que se preocupen de sus vidas y no le den tanta importancia a las vidas de los participantes del reality.

“Así que para la gente que está inventando cosas, que está escribiendo cosas, de verdad, de verdad sean felices, vivan su vida, no vivan la vida de los demás, de verdad aburren. Y gracias de todo corazón a los que siempre apoyan en las buenas y en las malas”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR