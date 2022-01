Pancho Rodríguez, quien actualmente afronta un problema migratorio que le impide volver al Perú por 5 años, compartió una emotiva fotografía en redes sociales al lado de su hija.

“Con tan solo 9 años te convertiste en mi pilar y en mi fuerza… gracias de todo corazón a todas las personas de mi amado Perú que me han escrito manifestando su apoyo. Seguimos con fe y esperanza”, escribió en su cuenta de Instagram.

El chileno recibió cientos de comentarios de apoyo, entre los cuales, resalta el de Silvana Plasencia, hermana de Yahaira. La joven solo atinó a poner varios emojis ‘de corazón’, provocando que Pancho le respondiera.

“Vanita!!!”, escribió el exintegrante de ‘Esto Es Guerra’

Los seguidores criticaron la actitud de las Plasencia y arremetieron con todo: “Lo salaron, ustedes dan ARCADAS”; “La Yaha le dio mala suerte”; “tu hermanita saló a Pancho”; “por culpa de tu hermana Pancho no puede entrar al Perú”; “por juntarse con gente como ustedes que no respetan nada está cómo está, ojalá se alejé de todo que no le sume”.

Yahaira se aleja de Pancho Rodríguez

Fue la conductora de Gigi Mitre, del programa ‘Amor y Fuego’ quien reveló que la salsera Yahaira Plasencia y Pancho ya no se siguen en la red social Instagram.

“O sea todavía lo vas a dejar de seguir, lo tienes como incondicional y ahora no puede venir por la fiesta, ¿tú todavía lo dejas de seguir?”, dijo indignado Rodrigo González sobre la salsera.

¿Por qué Pancho no puede regresar al Perú?

Como se recuerda, todo comenzó en abril del 2021, cuando el chileno asistió a la fiesta clandestina de Yahaira Plasencia, donde ella escapó de las autoridades policiales escondiéndose en la maletera de un carro. Sin embargo, Pancho sí fue intervenido por la Policía y terminó pagando la multa que le se impuso.

Esta anécdota marcó el inicio de una amistad entre Pancho y Yahaira, a quienes -incluso - se les vinculó sentimentalmente. Es por eso que llamó la atención que la ‘reina del totó’ no se haya pronunciado hasta el momento sobre la situación de su amigo, quien permanece en Chile.

