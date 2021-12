El chileno Pancho Rodríguez recordó el episodio de la maletera que protagonizó junto a Yahaira Plasencia hace varios meses. El chico reality admitió que vivió momentos duros durante el 2021, pero afortundamente ahora se encuentra bien.

“Este año he trabajado bastante en mí, en mi amor propio, yo lo dije hace tiempo, el amor propio. Y todo eso, el amor propio, va ligado con la seguridad, la confianza, con no tener miedo, no dudar”, dijo Pancho Rodríguez en América Espectáculos.

Sin embargo, cuando le recordaron el escándalo de la maletera, Pancho Rodríguez admitió que tuvo “altibajos” durante este año: “Sí, muy fuertes, muy extraño para todos”, comentó.

Asimismo, Pancho Rodríguez aseguró que terminará el año soltero: “Estoy soltero, tranquilo, yo creo que ese es mi resumen, muy tranquilo”.

El chileno se encuentra muy feliz porque se encuentra con una de sus hijas en Lima: “La mayor está allá en Europa con mi mamá y la menor acá, se queda como hasta el 16 de febrero conmigo, vamos a estar ahí, con eso me recargo de amor y energía”

Fuente: América Televisión

TE PUEDE INTERESAR