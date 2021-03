Pancho Rodríguez rompió su silencio tras los fuertes rumores que lo vinculan a la cantante Yahaira Plasencia. Durante el programa “En boca de todos”, el chileno confirmó que está “conociendo” a la ‘reina del totó'.

“Lo que pasa es que armamos un grupo muy lindo entre un par de compañeros entre los que está Lucianita, que todos ustedes saben cómo es, Ximenita, que yo también la conocía, y a Yahaira, que es la única del grupo... yo a Yahaira no la conocía”, explicó inicialmente el participante de “Esto es guerra”.

Pancho Rodríguez, sin embargo, admitió que está conociendo a Yahaira y se ha llevado una gran sorpresa con su forma de ser, pues él pensó que era una “pesada”.

“Creo que la había saludado dos veces en mi vida y nada, estoy conociendo a una amiga, a una persona que es completamente distinta a lo que yo pensé que era, yo pensaba que era pesada, no sé, y ella es una excelente hija, una excelente hermana, una excelente amiga y estoy muy feliz con... con el grupo que hemos hecho, nos queremos muchísimo”, dijo.

Jazmín Pinedo no perdió la oportunidad de preguntarle si la salsera le parecía una mujer guapa y, aunque el chileno dijo que sí, aclaró que eso no significa que tenga un interés en ella: “Yahaira es muy guapa, y no porque yo diga que es muy guapa quiere decir que me gusta”, sentenció.

