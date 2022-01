El chileno Pancho Rodríguez reveló que él y su hija, Rafaella, se contagiaron de COVID-19 y recibirán el Año Nuevo 2022 en cuarentena en Santiago de Chile.

En una publicación de Instagram, el ‘combatiente’ contó que dirán adiós al 2021 únicamente los dos, ya que debido al contagio se vieron obligados a realizar una cuarentena.

“Última foto del año y nos toca despedirlo así como nos ven, solitos y en CUARENTENA, con mi Rafa y el COVID 19… no se imaginan cuanto me he cuestionado todo, intentando de encontrar respuestas del por qué nos tuvo que pasar asi”, escribió Pancho Rodríguez.

Pese a que estarán solos, Pancho Rodríguez agradeció a Dios que se encuentran bien, mientras que el resto de su familia está de vacaciones:

“Sin embargo creo que lo único que me corresponde hacer es agradecerle a Dios porque estamos juntos y bien!! Mi familia, mis seres queridos están sanos! Mi paski de viaje disfrutando con mi mami, Sanas también… Mis mejores deseos para todos!! Espero tengan un feliz Año Nuevo mi gente!”, se lee en la publicación del participante de “Esto es guerra”.

VIDEO RECOMENDADO

Yahaira Plasencia sobre su relación con Pancho Rodríguez

TE PUEDE INTERESAR