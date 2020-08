El excombatiende, “Pantera” Zegarra ha tenido que reinventarse como muchos y tiene dos emprendimientos en tiempos de coronavirus o Covid-19.

“Pantera” Zegarra ahora tiene su propia marca de implementos deportivos, así como de poleras abrigadoras, que el mismo reparte.

En medio de esta difícil situación económica, “Pantera” Zegarra dijo él siempre se ha reinventado por lo que empezar de cero no le es ningún problema.

“Volver a empezar a mí no me da miedo. Yo antes de joven fui panadero, también he sido carpintero, luego entré a la selección y luego a Combate”, contó el exparticipante de Combate.

Además señaló: “Esta situación es difícil para todos, yo sé que todos están tratando de sobrevivir, pero lo más bonito es que no nos quedamos”.

Actualmente, el “Pantera” Zegarra se encuentra alejado de las pantallas de la televisión tras varios años como combatiente.

“Pantera” Zegarra se reinventa por el coronavirus-ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Ignacio Baladán recupera su camioneta de su pastelería

Ignacio Baladán recupera su camioneta de su pastelería-ojo

TE PUEDE INTERESAR