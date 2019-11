La “Pantera” Zegarra perdió una pelea en Alemania y previamente se conoció que su mánager desconocía sobre esto, quien se mostró claramente enojado.

En declaraciones para “Mujeres al Mando”, su aún mánager, Juan Carpena, expresó haberse sentido traicionado por el “Pantera Zegarra”. “Yo me entero que David estaba programado para este 16 sin mi autorización (...) Yo le dije, yo no soy un chico. No me puede decir que recién te enteras, cuando en Alemania los empresarios te contratan con dos meses de anticipación (...) él dice que necesita dinero”, contó.

Frente a este panorama, el “Pantera” Zegarra perdió la pelea de boxeo y por ende perdió el título intercontinental del boxeo. Al viajar, las alarmas se prendieron, aduciendo que habría aprovechado la pelea para escapar del país tras estar involucrado en el atropello y muerte de una señora.

Pero, ¿Dónde está la “Pantera” Zegarra? Las conductora de “Mujeres al Mando” mostraron el récord migratorio del deportista donde mostraron que ha vuelto a Lima esta madrugada.

Cabe indicar que su hasta ahora mánager lamentó que el “Pantera” Zegarra este en esta situación. “Me duele que haya caído tan bajo, porque esas escenas donde se le ve consumiendo no se qué, no se lo acepto a cualquier deportista”.