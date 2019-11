En el ojo de la tormenta. Luego de su participación en El valor de la verdad, David Pantera Zegarra volvió a protagonizar las portadas de distintos medios tras las imágenes que se difundieron en el programa Magaly Tv, La Firme, donde se observa al ex chico reality consumiendo una sustancia adictiva.

El boxeador al ver el vídeo, intentó justificarse asegurando que “es algo que no pasa siempre”, y es que las fiestas electrónicas solo se dan una o dos veces al año.

“La cag***, por curiosear, pero qué puedo hacer, ya están saliendo las imágenes, no me voy a esconder (...) Quedarse al día siguiente, estaba tomando, ebrio, y bueno por curiosear. ¿Por qué curiosear está mal? Si es algo que nunca he hecho y quiere saber qué pasa”.

Además, el excombatiente resaltó que no le afecta en su carrera como deportista, el box, ya que no fue en el tiempo que tenía competencia, agregando que tiene exámenes de doping.

“No me perjudica en mi carrera porque yo tengo exámenes de doping, ha sido una etapa de no competencia, esos tonos de electrónica pasan una vez o dos veces al año nada más”.

Por último, David ‘Pantera’ Zegarra dijo que “la curiosidad mató al gato”, y es que al ver que todos consumían este tipo de droga, él también quiso probarla, sin imaginar que estaba siendo grabado.

“A las personas afectadas les estoy pidiendo disculpas. Es una curiosidad y la curiosidad mató al gato, ¿no? Estoy haciendo mi mea culpa y es algo que no pasa siempre, pasó hace 7 u 8 meses. Y ahorita estoy entrenando. La droga es una rosada, pero se me va el nombre porque no la conozco”.