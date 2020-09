Paola Ruiz al igual que otros artistas ha tenido que tomar decisiones muy difíciles para afrontar la pandemia del Coronavirus. En su caso tuvo que cerrar 3 locales de su marca de jeans que lleva su nombre, además de prescindir de personal; ya que las pérdidas que tuvo durante la cuarentena no le permitieron poder afrontar más gastos.

“Hemos tenido que cambiar casi todo en la empresa de Lacoco Jeans. Gracias a Dios vendemos y nuestra mayor venta son los envíos. Estamos buscando estrategias para que no haya muchas demoras y vender más rápido y poder atender a todas nuestras clientas sin demoras”, señaló en declaraciones a Ojo.pe.

¿Sigues teniendo tus seis tiendas en Gamarra?

No, el (Coronavirus) me hizo cerrar 3 tiendas, me quedé solo con 3, las más grandes, antiguas y conocidas. Se tenía que reducir personal porque así nos indicaba el protocolo. Por eso, a veces es la demora en algunos envíos y las clientas no entienden. Pero gracias a Dios estamos trabajando en eso para darle la solución y poder atenderlas rápido.

DE LUTO

De otro lado, la popular “Cocotera” reveló que debido a esta enfermedad perdió a un familiar muy cercano hace unos meses atrás. “Hace poco un familiar falleció por el contagio y la verdad es muy triste vivirlo de cerca. El que falleció fue un tío muy pero muy cercano. Era una padre para mí, en la selva éramos súper unidos. Para mi fue muy doloroso saber que falleció. Lo quería mucho. Se fue tan rápido”, expresó.

LAMENTA QUE LA GENTE NO SE CUIDE

La exbailarina también lamentó que la gente no tome conciencia de esta enfermedad y no se cuide. Y haga caso omiso en quedarse en su casa. “Yo no sé hasta cuando la gente va a tomar conciencia creo. Recién lo harán cuando algún familiar les de el virus o a ellos mismos y sientan el dolor o la angustia de estar infectado”, indicó.

“Hasta que llegue la vacuna tenemos que reinventarnos, buscar estrategias y seguir nomas trabajando de la mejor manera tomando las medidas respectivas. Gracias a Dios LaCoco Jeans es una marca ya con más de 10 años en el mercado. Nuestras clientas ya nos conocen”, refirió.

Paola Ruiz hizo votos porque la ansiada vacuna pueda contrarrestar esta enfermedad. “Rogar que llegue la cura y podamos volver a la normalidad siendo mejores personas con nosotros mismos y los demás. Sobre todo con la naturaleza. Un día estuvimos bien y al otro todo cambió, el sueño se convirtió en una pesadilla”, acotó.