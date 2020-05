Paola Ruiz no la está pasando nada bien por la pandemia generada por el COVID-19. Además del temor al contagio, la cuarentena ha paralizado su negocio de jeans en Gamarra, emporio comercial donde la exvedette tiene seis tiendas que están cerradas.

“Estoy preocupada porque como todos los empresarios textiles nuestros negocios no funcionan y hasta el momento no sabemos su vamos a poder atender pronto. Hay rumores de que sería a puerta cerrada. Tengo un montón de trabajadores a mi cargo, no solo ellos sino los fabricantes de jeans. Son muchas familias y todos estamos en para. No sabemos que va a pasar”, dijo la recordada “cocotera”.

HACE PEDIDO

Así como miles de empresarios con negocios inactivos, Ruiz espera que los dueños de las tiendas sean comprensivos con el retraso en el pago de alquileres.

“Yo tengo seis tiendas y por cada uno pago fuerte. Espero que por esta cuarentena se pongan una mano en el pecho los dueños de las galerías”, sostuvo la empresaria quien durante estos días de cuarentena apenas ha salido a la calle. “Estamos todos metidos en casa que parece un depósito, por todas las compras que hemos realizado”, indicó.

Respecto a las medidas que ha tomado sobre su personal de trabajo, Ruiz se pronunció. “Todo está en veremos, no hemos despedido a ninguna persona. Estamos analizando la situación para sabe qué vamos a hacer. Aunque sea vender via delivery o envíos. Estamos viendo eso, lo que se viene no será nada fácil”.

“Tenía un proyecto de poner una tienda en Europa y también hacer negocios con China, pero todo se truncó”, dice la hoy empresaria.

