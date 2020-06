Preocupada. Así se encuentra Paola Ruiz porque, desde marzo que empezó la cuarentena, ha sufrido pérdidas enormes por el cierre de Gamarra. Esto ha hecho que prescinda de una parte de su personal, por lo que le pide al alcalde de La Victoria, George Forsyth, que le deje sacar su mercadería para poder venderla vía online.

A esto se suma que tiene problemas con los dueños de las galerías, que en un inicio solo le iban a cobrar el mantenimiento. Ahora, le han cobrado por alquiler pese al estado de emergencia.

“Yo no he hablado ni he buscado al alcalde, pero me gustaría que él tome en cuenta esto. Que si quiere cerrar Gamarra hasta que pase el virus, está bien; pero que nos dejen sacar nuestra mercadería para poder venderlo por delivery que es lo más justo y dejar de estar pagando alquileres de nuestras tiendas y almacén”, señaló al diario Ojo.

CONSTERNADA

Asimismo, Ruiz sostuvo que los dueños de las galerías no se ponen de acuerdo sobre el sistema de pagos. La exmodelo hizo un llamado al gobierno para poder atender la situación de los comerciantes.

“Estoy preocupada porque, primero, las galerías dijeron que durante la cuarentena no nos iban a cobrar el alquiler, que solo cobrarían vigilancia que me parece lo justo. Pero ahora salen algunos que van a cobrar la mitad. Por último, cambian de opinión cada vez que la cuarentena se amplia”, comentó.

PÉRDIDAS

Del mismo modo, la “Cocotera” dijo que “ahora yo sigo con mi marca, pero tengo mucha producción nueva que hice para el día de la madre y que no se vendió”, sentenció.