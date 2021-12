Totalmente desconsolada. Paola Ruiz decidió enlazarse con el programa de Magaly Medina, para revelar los pormenores de la brutal apuñalada que recibió su esposo Ángel Veliz, mientras realizaba ejercicio en el Pentagonito, ubicado en el distrito de San Borja.

Y es que la exmodelo aseguró que el corte que más les preocupa, es uno que se encuentra muy cerca del pulmón, motivo por el que habría sido intervenido de emergencia en una clínica local.

“Hay un corte que nos preocupa mucho que está cerca del pulmón... Espero que salga de recuperación, porque es algo que no se puede dejar pasar. Él no estaba haciendo nada malo. Esa señora es una total criminal, quiero que se haga justicia”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la popular ‘Cocotera’ no pudo contener las lágrimas al revelar cómo fue el preciso instante en el que su esposo le avisó sobre este ataque.

“Me llamó y yo estaba con mis hijos. Yo estoy en Tarapoto, él viajó a Lima porque se iba a representar a Perú en Argentina, estaba muy emocionado. Me llamó desesperado, llorando, nervioso, porque estaba sangrando mucho. Nunca lo había escuchado así, que se sentía mal porque quería estar bien por sus hijos y por mi”, dijo entre lágrimas.

Por otra parte, Paola Ruíz manifestó su indignación con la Policía, pues hasta el momento no se sabe dato alguno sobre la mujer que atacó a su esposo.

“No sé qué corona tiene la señora, porque no sabemos nada de ella. La policía no quiere dar ninguna información. ¿Qué hacía el serenazgo ahí parado sin hacer nada? ¿Por qué no se metió a separarlos? No pensó que en esa pelea, so mi esposo hubiera podido voltear al hijo y lo apuñalaba al hijo, ¿no pensó eso?”, finalizó diciendo.

