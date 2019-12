Alexandra Méndez, más conocida como la “chama”, se sentó en el sillón rojo de “El Valor de la Verdad” y reveló que se besó con Paolo Guerrero, luego de que él insistiera en conocerla.

La modelo venezolana contó que el beso sucedió el mismo día de Navidad, cuando fue a la casa de él, en San Isidro. “Fue el día que lo conocí en su casa. No estaba con nadie, según lo que él e decía, estaba solo. Me dijo que había terminado con Alondra”, contó.

Asimismo, Alexandra Méndez llenó de elogios a Paolo Guerrero. “Él estaba insistente con que me quería conocer y yo fui a su casa en San Isidro, pero fue en la Navidad (...) Él es súper relajado, parece tímido, pero no es nada tímido. Me dijo: tú me gustas, quiero salir contigo, pero le dije que no porque tenía pareja. Él es guapo, atractivo, educado, se viste bien, te inspira confianza”.

Según detalles de Alexandra Méndez, primero se dio un “piquito” con Paolo Guerrero y luego vino el beso.

Sin embargo, reveló que por esos días, ella misma vio a Alondra García Miró junto a Doña Peta, mamá de Paolo Guerrero, dentro de una pastelería.

El hecho ocurrió el 2015.