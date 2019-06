Paolo Guerrero y Alondra García Miró: cuñada los delata al publicar fotografía de la pareja

A pesar que está más que claro que Paolo Guerrero y Alondra García Miró regresaron, hasta el momento, ninguno de los dos se anima a publicar alguna fotografía que demuestre su romance. Sin embargo, la esposa del 'Coyote' Rivera no pudo con su genio y publicó una instantánea que delató a la pareja más unidos que nunca.

Aunque la imagen no sería actual, la 'Ojiverde' no dudó en darle me gusta al post que compartió la cuñada del 'Depredador' en su cuenta de Instagram, que recuerda alguna celebración de la academia deportiva del 'Coyote'.

"Ohh, que lindas fotitos, un día hermoso", escribió Lorena. Al ver este mensaje, la modelo le dio un corazón a la fotografía.

Como se sabe, Alondra García Miró viajó a Brasil para alentar a Paolo Guerrero, quien juega hoy contra la selección de Venezuela. Incluso, 'Alito' publicó una historia de Instagram en el que indica: "de rojito porque hoy juega Perú".