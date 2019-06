​Paolo Guerrero y Alondra García Miró se casan este año y el 'Zorro Zupe' da la fecha │ VIDEO

El popular personaje del espectáculo local, el 'Zorro Zupe', anunció la fecha de la boda entre Paolo Guerrero y la modelo Alondra García Miró y desmintió que vaya a ser en setiembre del 2020, tal como lo anunció la conductora Magaly Medina.

(FOTO) Alondra García Miró lució un bello anillo de compromiso en el estreno de la película de Paolo Guerrero

Paolo Guerrero y Alondra García Miró contraerían nupcias este año y el mes planeado sería en diciembre próximo, así lo reveló el 'Zorro Zupe', quien coincidió con amigos de la pareja en una parrilla organizada el fin de semana.

(FOTO) 'Zorro Zupe' contó los planes de la pareja más querida del medio local

"Lo que pasa es que ellos y yo tenemos amigos en común y eso no es ningún secreto. El sábado en una parrilla he coincidido en el entorno cercano. Me dijeron que todo estaba bien y que la boda se podría dar, lo que me han contado es que se daría en diciembre de este año", señaló.

En el programa Válgame Dios recordaron que Paolo Guerrero y Alondra García Miró se conocieron un 22 de diciembre en las playas del norte del Perú.