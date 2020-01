El hermano mayor del capitán de la Selección Peruana, Julio ‘Coyote’ Rivera, fue detenido esta mañana en San Borja por conducir su camioneta en aparente estado de ebriedad.

“Él no ha hecho ningún tipo de resistencia. No se han encontrado botellas con algún tipo de alcohol en su vehículo. Se ha puesto a disposición de la autoridad competente”, expresó el coronel.

Tras ser detenido y conducido a la comisaría, a Julio ‘Coyote’ Rivera se le practicó un examen de dosaje etílico que arrojó 0.98 gramos de alcohol por litro de sangre. El grado alcohólico máximo permitido es 0,50 gramos de alcohol por litro de sangre.

Asimismo, en horas de la tarde, se apersonaron a la comisaría de San Borja, su hermano menor, Paolo Guerrero, su madre, Doña Petronila y la pareja del capitán, Alondra García Miró.

“Todo esto es muy incomodo para todos nosotros. Aquí está la abogada para explicar un poco más sobre el abuso que están cometiendo sobre mi esposo”, dijo la esposa del ‘Coyote’.

Por su parte, la abogada Kathy Cachay declaró lo siguiente.

“Sí es un abuso de autoridad. La policía ya cumplió con todas las diligencias como autoridad, y ya todo queda en manos del Ministerio Público. La fiscal está totalmente desaparecida, no hay forma de ubicarla”, expresó la doctora.

De igual manera cuando la abogada fue consultada sobre si se habría negado el estado de ebriedad del exjugador, dijo que Rivera había aceptado su error en todo momento.

“Eso no se ha negado, Julio ha aceptado el error que ha cometido, quiero que quede claro que no se ha cometido nada más. No ha generado lesiones, no ha matado a nadie, no ha generado daños materiales", finalizó.

FOTOS: César Bueno y Gonzalo Córdova