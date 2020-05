Esta noche, el periodista Rodrigo González mostró en el programa de Magaly Medina el mensaje que le mandó Paolo Guerrero donde, por primera vez, luego de mucho tiempo habla sobre el romance que ha retomado con la modelo Alondra García Miró.

Paolo Guerrero le escribió a Rodrigo para decir que apoya en todo a Alondra y que lo único que hace por ella es darle amor, cariño y soporte.

A través de un mensaje por Instagram, Peluchín se comunicó con el capitán de la selección peruana quien le dijo todo esto de la bella Alondra.

“Dale Rodrigo, tú también que estés bien. Más bien una aclaración, de hecho yo a Alondra la apoyo en todo y ella es la que toma la decisión en todo y ella es la que toma la decisión en todos sus proyectos, yo trato de darle amor, cariño y soporte. Me gusta verla crecer y cuando logra sus objetivos. Creo que mal interpretron mis palabras, no me expliqué bien porque el tema de la conversación era otra y quizás me descuidé en eso. Pero bueno, solo quería que quede claro, que estés bien amigo. Saludos”, escribió Guerrero.