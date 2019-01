​Papá de Sheyla Rojas sale al frente y dice que lo hecho por Antonio Pavón y su hermana es de "gente bruta"

Tras el escándalo desatado luego de que Antonio Pavón acusara a Sheyla Rojas de no dejarle ver a su hijo y tras esto Alicia Pavón hiciera fuertes comentarios contra la ex chica reality, se pronunció el padre de la modelo y conductora.

Es así que desde Chiclayo, Víctor Rojas, padre de Sheyla Rojas, declaró para las cámaras de Magaly TV, la firme y se pronunció sobre las declaraciones de la hermana de Antonio Pavón: "Como insiste más que todo la hermana de este individuo Pavón, aparentemente ha venido especialmente a hacer daño con adjetivos y aseveraciones totalmente carentes de veracidad, cómo le consta a ella y ella afirma y refiere como le constara, como si viviera en Lima... es una mujer mentirosa y falsa".

Tras los fuertes comentarios que surgieran ante esto, el padre de Sheyla Rojas dijo que sería un acto motivado por el despecho y la envidia: "(...) este individuo no tiene trabajo y nadie le da trabajo porque es una persona no aparente, no inteligente, demuestra que es bastante poco inteligente con su hermana y todo porque lo que han hecho es de gente demasiado bruta, demasiado salvaje, demasiado inhumana que no tiene en cuenta ni siquiera el aparente amor a su menor hijito Antoñito porque de por medio está él".

PADRE DE SHEYLA ROJAS ANUNCIA ACCIONES LEGALES

Ante esta situación, el padre de Sheyla Rojas ha anunciado que iniciará acciones legales: "Yo como he abogado ya he conversado con mi hija y voy a ir a Lima para coordinar con sus abogados a fin de que esta difamación, este acoso ante los medios de comunicación, este maltrato, daño moral y psíquico a mi hija no va a quedar así nomás".

Finalmente, el padre de Sheyla sostuvo lo siguiente: "Tengo que guardar muchas cosas por decencia, para enseñarles a ser decentes a estos elementos".

