Este tercer domingo de junio se celebra el Día del Padre, motivo por el cual hacemos una recopilación de los papás de telenovelas que lograron cautivar a la audiencia por su rol protector hacia sus hijos.

Y aunque en algunas ocasiones se mostraron muy fríos y duros, la verdad es que trataban de protegerlos de todo lo malo. A continuación, la lista.

1. JACOBO ARIZMENDI (MARCO TREVIÑO) – “MUJER DE NADIE”

Lucía junto a su padre Jacobo, a quien adora y cuida su salud en "Mujer de nadie" (Foto: TelevisaUnivision)

Jacobo Arizmendi es el padre de Lucía en “Mujer de nadie”. Él es un hombre que tras haber quedado viudo cuida a su hija desde que era muy pequeña, a quien pasa todos sus conocimientos sobre alfarería.

Como todo progenitor, se preocupa por su hija y no quiere que nadie le haga daño, algo que demostró desde un inicio cuando dio a conocer su antipatía a su novio Alfredo; y vaya que no se equivocó.

2. MARIANO DE LA FUENTE (CÉSAR ÉVORA) – “LUZ CLARITA”

César Évora cautivó con su papel de Mariano de la Fuente en "Luz Clarita" (Foto: Televisa)

Mariano de la Fuente ha quedado viudo y con dos hijos a su cargo: su pequeña Mariela y José Mariano, ya un hombre adulto. Preocupado por la crianza de su niña, quien no ha vuelto a sonreír, busca en la casa hogar una compañera para su hija: Luz Clarita.

Aunque es una persona seria, el personaje de César Évora llegó a conmover a los televidentes por el gran amor que no solo siente por sus hijos, sino por la pequeña que llegó a su mansión a darles una lección importante: que el amor es la esencia de la felicidad.

3. HERMES PINZÓN (JORGE HERRERA) – “YO SOY BETTY, LA FEA”

Hermes Pinzón fue todo un personaje en "Yo soy Betty, la fea". Él velaba, como todo padre, por el bienestar de su hija (Foto: RCN Televisión)

En “Yo soy Betty, la fea”, Hermes Pinzón Galarza es el papá de nuestra querida Beatriz. En la trama, él se muestra muy sobreprotector con su hija, pues no quiere que nadie le haga daño.

Este carismático personaje es recordado por todos los que vieron la exitosa telenovela colombiana por su frase: “El diablo es puerco”, cada vez que se lo mencionaba a Betty para alertarla de no caer en tentaciones.

4. CARLOS DANIEL BRACHO (FERNANDO COLUNGA) – “LA USURPADORA”

Carlos Daniel Bracho junto a sus Carlitos y Lisette en "La usurpadora" (Foto: Televisa)

El personaje de Carlos Daniel Bracho en “La usurpadora” es otro que robó el corazón de la audiencia, no solo por ser un galán y empresario amable, sino por el inmenso amor que le tiene a sus dos hijos: Carlitos y Lisette.

Si bien, en varias ocasiones se muestra muy duro con los pequeños, en especial con el varón, en el fondo, lo único que busca es su bienestar, por lo que les brinda su amor incondicional.

5. CÉSAR (CÉSAR COSTA) – “PAPÁ SOLTERO”

"Papá soltero" fue una serie de la cadena Televisa que inició el 11 de febrero de 1987 y terminó el 6 de julio de 1994 (Foto; Televisa)

En “Papá soltero”, una serie de los 80 y 90, César, un hombre acostumbrado a la fama gracias a que era un cantante de rock and roll de la década de los 60, tuvo que hacerse cargo de sus tres hijos (Miguel, Alejandra y Cesarín), luego de quedar viudo.

Su vida cambió radicalmente y sus sueños de llegar a ser una estrella se paralizaron, pues ahora su prioridad era buscar el bienestar de su famila. Fue así que antepuso a su familia por sobre todas las cosas y se convirtió en un padre optimista.

6. FERNANDO LASCURAÍN (JORGE SALINAS) – “MI CORAZÓN ES TUYO”

"Mi corazón es tuyo" es una telenovela mexicana, producida por Juan Osorio para Televisa y transmitida por el Canal de las Estrellas (Foto: Televisa)

En “Mi corazón es tuyo”, Fernando Lazcuraín es padre de una familia muy numerosa, pues debe criar solo a sus siete hijos.

Si bien, es muy frío, seco y conservador con ellos, en el fondo siempre busca la felicidad y bienestar de cada uno. Por este motivo, el personaje de Jorge Salinas cautivó a los televidentes.

7. PEDRO GARRIDO (JOSÉ RON) – “TE DOY LA VIDA”

José Ron enamoró a todos con su participación en "Te doy la vida" (Foto: Televisa)

En “Te doy la vida”, Pedro Garrido es un mecánico, cuya existencia cambia por completo cuando se entera que es padre de Nicolás, un pequeño de seis años que tiene leucemia. La noticia le fue dada por los padres adoptivos del menor, quienes le informan que la única manera de salvarlo es realizándole un trasplante de médula ósea y él es el único que puede ayudarlo.

Cuando conoce a su hijo, siente una gran conexión y quiere estar más al pendiente de él, desatando los celos del papá adoptivo de la criatura, pero no se dará por vencido.

8. MAURICIO LÓPEZ-GARZA (SEBASTIÁN RULLI) – “PAPÁ A TODA MADRE”

Sebastián Rulli se convierte en un "Papá a toda madre" (Foto: Televisa)

En “Papá a toda madre”, Mauricio López-Garza Silvetti es un hombre que le gusta disfrutar mucho de la vida, pero el día de su boda descubre que tiene una hija de siete años llamada Anifer.

Debido a que esta menor arruina su matrimonio, él no le tiene mucha confianza, pero poco a poco nacerá en él un sentimiento muy especial y se dará cuenta que ser padre no es tan malo como pensaba.

9. ARTURO DE LA FUENTE (ROBERTO VANDER) – “RUBÍ”

El amor incondicional de Arturo de la Fuente, quien ayuda a su hija en los momentos más difíciles de su vida es resaltado en "Rubí" (Foto: Televisa)

En “Rubí”, Arturo de la Fuente es el padre amoroso y sobreprotector de su hija Maribel, una chica sensible que sufre una discapacidad en su pierna derecha debido a un accidente de su infancia. Debido a que ella es muy inocente y noble, no quiere que nadie le haga daño, algo que no puede evitar cuando su novio la deja plantada en el altar.

Pese a este duro momento, él trata de que se sobreponga y a raíz del carácter de la muchacha no es severo con ella. Siempre le ha mostrado su amor incondicional.

10. NICOLÁS CONTRERAS (GABRIEL SOTO) – “SOLTERO CON HIJAS”

La vida de Nico cambia totalmente cuando debe hacerse cargo de sus sobrinas en "Soltero con hijas" (Foto: Televisa)

Si bien, en “Soltero con hijas”, Nicolás no es el padre biológico sino el tío de sus tres sobrinas: Camila, Alexa y Sofía, pero se hace cargo de ellas cuando su hermana y cuñado mueren en un accidente de tránsito.

A pesar de que no está preparado, él lucha por llenar el vacío que dejaron los padres de las niñas, algo que no cree estar listo, pero en su intento se gana el corazón de la audiencia.