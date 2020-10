La periodista Magaly Medina arremetió contra Richard Swing al saber que en el programa “El Reventonazo” dijera que quiere postular a la presidencia de la República.

“Se atrevió a decir algo que me parece ofensivo para el país. Dijo: ‘yo había decidido poner un punto final a la política, pero esto me da más fuerzas para sacar el carácter que tengo, porque yo soy un líder con carácter y tener carácter es siempre hacer lo correcto. Voy a ser candidato a la presidencia’”, leyó Magaly Medina.

Magaly Medina agregó que para él siempre será Swing y no Cisneros y arremetió contra la demanda que le habría puesto. “O sea un tipo payasesco, porque me parece un payaso y que me ponga una carta notarial por mis opiniones, me llega alta menta, me importa dos comidos, dos cominos me importa tu opinión Richard Swing, porque para mí siempre eres Richard Swing y no Richard Cisneros”.

“Así te conocí en el mundo de la farándula, haciendo escandaletes baratos y jamás serás un candidato a la República. Podremos tener todos los candidatos, pero no nos llega a nadie a los talones”, agregó.

Por ello, antes de finalizar este tema, Magaly Medina se dirigió nuevamente hacia Ernesto Pimentel, quien tuvo a Richard Swing en su programa el sábado pasado. “Yo le pido a Ernesto Pimentel que siga teniendo ese programa blanco que tiene, pero que no le dé a este tipo de personajes espacio porque mancha la trayectoria de ese programa, mancha a Ernesto Pimentel”.

Magaly Medina estalla contra Richard Swing: “Me importa dos cominos tu demanda”-oj

VIDEOS RECOMENDADOS

Magaly Medina critica a Ernesto Pimentel por entrevistar a Richard Swing

Magaly Medina critica a Ernesto Pimentel por entrevistar a Richard Swing -ojo

TE PUEDE INTERESAR