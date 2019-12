Luego de que la cantante Marisol denunciara que su aún esposo, Carlos Gómez, pretende quedarse con todas sus propiedades, “Válgame” mostró el mensaje que a publicado la actual pareja del hombre.

El mensaje es realmente fuerte, aunque no especifica para quién es. “Tantos años y no lo superas...te arde porque ya no te hacen caso...reinita...asi no sea yo asi sea otra...siempre serás la tramuda..entiende no puedes obligar a que te quieran”.

El mensaje continúa: “Manipuladora...supera que eso también da paz distinguidísima señora...”.

Al respecto, Marisol, “La Faraona de la Cumbia” dijo estar segura que se lo ha dedicado, pero prefirió no responderle. Además dijo que esa persona y Carlos Gómez piensan que sus canciones se los dedica a ellos.