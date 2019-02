Pareja de Lady Guillén le dedica tiernas palabras en romántico mensaje por San Valentín

La pareja de la conductora de televisión, Lady Guillén, quien es jefe de programación de Latina, le dedicó tiernas palabras en un romántico mensaje por San Valentín.

Christiam Uribe le agradeció a Lady Guillén la madre de su hija de nombre Victoria y su compañera de vida.

"Gracias por ser la mejor mamá para Victoria, por ser mi mejor compañera de vida. Tus manos siguen siendo mi casa y nada supera tu risa. Por suerte existes. Y por suerte, también, no solo existes, sino que estás aquí conmigo. Y por suerte, aún más, no solo existes y estás aquí conmigo, sino que también me has dado el regalo más bello llamado Victoria", le escribió Christiam Uribe a Lady Guillén.

Además, el jefe de programación de Latina describió su relación con Lady Guillén como "un tobogán de emociones!!".

