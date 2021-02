Paris Hilton, famosa modelo y actriz, reveló que llegó a sufrir constantes abusos durante su estancia de 11 meses en Provo Canyon School, un internado para adolescentes con problemas de salud mental.

La socialité contó que miembros del personal la golpeaban, la obligaban a tomar píldoras no identificadas, la veían mientras se duchaba y la ponían en confinamiento solitario sin ropa como castigo.

“Fui abusada verbal, mental y físicamente a diario. Me aislaron del mundo exterior y fui privada de todos mis derechos”. Me obligaron a consumir medicamentos que me hicieron sentir entumecida y agotada. [...] No había privacidad. Cada vez que usaba el baño o me duchaba, era monitoreada”, declaró en testimonio que brindó este lunes ante la Comisión de Justicia del Senado del estado de Utah (EE.UU.).

“Durante los últimos 20 años he tenido una pesadilla recurrente en la que dos desconocidos me secuestran en medio de la noche, me registran, sin ropa, y me encierran en una instalación”, dijo, recordando la noche de su llegada a Provo Canyon School.

Hilton fue una de las tres víctimas de abusos que comparecieron ante los legisladores del estado, como parte de una campaña a favor de un proyecto de ley que busca una mayor regulación de las instituciones para adolescentes con problemas.

