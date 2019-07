​Patricia Manterola cuenta qué le dijo Pilar Montenegro sobre enfermedad que la alejó del medio │VIDEO

La exintegrante del popular grupo Garibaldi, Patricia Manterola, se encuentra en Lima, lista para ofrecer la obra de teatro "Divinas", junto a grandes actrices como Gabriela Spanic, Ana Patricia Rojo y Lupita Ferrer.

Patricia Manterola recordó sus épocas donde disfrutaba haciendo los shows de Garibaldi, pero de momento descartó algún reencuentro con la agrupación.

Por el contrario, cuando fue consultada sobre la terrible enfermedad que sufre su excompañera de Garibaldi, Pilar Montenegro, cuyo mal la alejó hace más de un año del espectáculo local.

"Ella nos ha pedido, a la gente que la conocemos, de no hablar del tema y así es que voy a respetar su decisión", señaló.

Patricia Manterola confirmó que mantiene una buena comunicación con Pilar Montenegro de quien conoce su estado de salud pero lo mantendrá en privado.

"La gente que tenemos comunicación con ella, ella nos ha pedido que quiere estar completamente alejada de los medios, no quiere que hablen de ella, así que no me compete hablar de ella", agregó.