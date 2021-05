El guerrero Patricio Parodi salió en defensa de su pareja, Flavia Laos, luego de que fuera atacada por mostrarse sin filtro y hasta la tildaran de “fea”.

Parodi señaló que sea la publicación que ponga su novia Flavia Laos, igual será criticada. “¿Qué te puedo decir? Si Flavia no subiera contenido recién levantada, la gente le diría: tu solo subes fotos con filtros”.

Recordó que Flavia Laos es linda con o sin filtro y que ella puede compartir el contenido que más le guste. “Es tu red social y puedes subir lo que se da la gana y la belleza no solamente es física. No tenemos que ser perfectos o mejor que la persona que no está en pantalla”.

“Es súper linda. Que existan los haters que no le guste con o sin maquillaje, está bien. Hay que mucho maquillaje, muchas operaciones, mucho filtro y si no lo hace, la critican igual”, agregó para “América Espectáculos”.

Por otro lado, Patricio Parodi pidió tener mucho cuidado con los comentarios que se hacen pues solo generan odio. “No hagas el daño que no te gustaría que te hagan. Si lo hacen a través de una pantalla, también estás contribuyendo al bullying”.

