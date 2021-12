Patricio Parodi habló de su continuación en América TV. El modelo declaró para le programa “Estás en todas” y confesó que aún no ha conversado sobre su contrato para el 2022.

El ex capitán de “Los Guerreros” se refirió al posible regreso del formato “Habacilar” y si ello se concreta, varios de sus compañeros de reality no volverían.

“No sabemos ni siquiera quiénes van a seguir el próximo año (en EEG), ni qué es lo que va a pasar. No sabemos si vuelven cobras y leones, si se mantiene guerreros y combatientes o si se viene otro formato, como lo estaban anunciando, que era ‘Habacilar’ con Raúl Romero”, explicó.

“Yo creo que si es que llegará ese formato, no todos van a continuar, me incluyo ahí y no te miento cuando te digo que no he negociado, no he hablado nada”, añadió Parodi.

Patricio Parodi hizo campeonar a “Los Guerreros”

El martes 21 de diciembre se realizó la gran final de “Esto es guerra” y tras una reñida competencia, “Los Guerreros” resultaron ganadores de la temporada 2021.

El responsable de dar el campanazo final fue el capitán Patricio Parodi, quien venció al uruguayo Ignacio Baladán en el circuito final.

