El integrante de “Esto es Guerra”, Patricio Parodi, no tuvo reparos en hablar un poco más a fondo sobre su relación con la joven actriz, Flavia Laos, con quien ya lleva más de un años de relación.

Y es que recordemos que hace unas cuantas semanas, el propio capitán de los ‘guerreros’ salió a declarar que su relación había pasado por una crisis y que se encontraban un poco distancias. Sin embargo, parece que el amor pudo más y ahora se encuentran viviendo a plenitud su amor.

“Estoy súper contento, feliz. Ya vamos un año y cuatro meses con Flavia, somos un gran complemento. Me encuentro muy enamorado, ella es una gran mujer. Siempre van estar los terceros que salen a opinar, no hago caso. Cualquier persona que sale de una relación está en el derecho de empezar una nueva”, manifestó el popular ‘Pato’.

Cuenta que de momento no tienen planes de matrimonio, ni formar una familia, pero que sí lo tienen como objetivo futuro.

“Todavía no, porque estamos muy jóvenes, y ahora estamos en un momento muy bueno en lo laboral. La boda y la familia llegarán en su momento, es algo que deseo y sueño”, confirmó a El Popular.

Comenta sobre Magaly Medina

El también locutor de radio aprovechó para referirse a la periodista de espectáculos, Magaly Medina, y los innumerables ‘ampays’ que viene realizando.

“No deberíamos llegar a la persecución, no estamos huyendo de nadie, no somos delincuentes, no tienen que perseguirnos así como lo hacen. De allí que se hable de las figuras públicas, de lo que muestren, está bien, tenemos una vida privada como cualquier persona", expresó.

