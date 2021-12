Patricio Parodi se refirió a la gala que se realizó por la final de “Esto es guerra”, en la cual Luciana Fuster y él fueron presentados como “pareja” e incluso salieron agarrados de la mano.

Sin embargo, durante una transmisión que realizó mientras jugaba videojuegos, Patricio Parodi aseguró que no fue exactamente lo que ocurrió:

“Pero nunca salí... o sea, la gente, todos los portales rebotaron: saliste de la mano con Luciana caminando por la alfombra, ¿acaso estábamos entrelazadas las manos?”.

Según Patricio Parodi, la producción de “Esto es guerra” le ordenó que salga con Luciana Fuster:

“Le estaba agarrando la mano porque me pusieron, la producción me puso a salir con ella, algunas personas salen solos, a veces en grupos, a veces en parejas, hombre-mujer, y me pusieron a mí a salir con ella. La agarré de la mano, caminamos, le di su vueltita y listo”, comentó el ‘guerrero’.

Patricio Parodi sobre Luciana Fuster - diario OJO

Fuente: Instarándula

