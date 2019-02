Patricio Quiñones revela que le retornó antigua enfermedad crónica (VIDEO)

El bailarín profesional Patricio Quiñones contó que una enfermedad que padeció en la adolescencia le retornó. Se trata de una dermatitis seborreica que es crónica y con la que deberá aprender a vivir.

"Te genera picazón en la piel como cuando tienes caspa en la cabeza. No es como que la piel se te pele, sino que te sale como escamas", contó Patricio Quiñones para las cámaras de televisión.

Contó que en los Estados Unidos, esta enfermedad se le complicó, aunque ahora está mucho mejor. "Fui a un sitio y me dieron una cremas que no eran las indicadas, pero ahora estoy con las correctas".

Ahora, Patricio Quiñones debe seguir ciertas recomendaciones para evitar que su dermatitis seborreica se empeore.

"No puedo vivir con las cremas, no puedo estar mucho tiempo en el sol. Estoy chaposo, pero es parte de la enfermedad. Lo he agarrado en una etapa que lo puedo controlar", finalizó.

