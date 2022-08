Olivia Newton-John fue una mujer muy valiente que luchó durante tres décadas contra el cáncer de mama, enfermedad que finalmente le ganó la batalla dejando de existir el 8 de agosto de 2022 a los 73 años. Si bien, ella supo enfrentar diversas dificultades en la vida, hubo una que no pudo superar: la desaparición de su novio Patrick McDermott, quien fingió su muerte.

A continuación, la historia de dolor, desesperación, angustia y decepción que vivió la protagonista de “Grease” a causa del hombre que amaba.

LA HISTORIA DE LA DESAPARICIÓN DE PATRICK MCDERMOTT

Tras divorciarse de Matt Lattanzi, padre de su única hija Chloe, Olivia Newton-John conoció en 1996 a Patrick McDermott, un fotógrafo del cual se enamoró perdidamente, por lo que decidieron vivir juntos. Aparentemente, todo marchaba bien entre ellos hasta que, en 2005, él decidió ir de paseo por las costas de California con un grupo de amigos. Para ese entonces, ellos tenían nueve años de relación.

La actriz jamás imaginó que la despedida que se dieron sería la última, ya que no volvería a ver a su amado, quien desapareció. Ninguna de las 22 personas, que estaban a bordo del barco, pudo explicar qué había sucedido con él.

Pese a las investigaciones, la policía no dio con su paradero y manejó la hipótesis de que había sufrido un accidente, algo que no creyó la también cantante, quien utilizó recursos propios para iniciar su búsqueda, pero no fue encontrado y el año 2008 se declaró oficialmente su muerte. Ella quedó devastada. En ese mismo año, Olivia se casó en secreto con John Easterling, su esposo hasta sus últimos días de vida.

La cantante Olivia Newton-John y su hija Chloe llegan el 17 de enero de 2000 a los 27º Premios anuales de Música Americana en los Ángeles (Foto: Jim Ruymen / AFP)

COMIENZAN LAS DUDAS SOBRE SU DESAPARICIÓN

Curiosamente, el momento que desapareció Patrick McDermott, este tenía serios problemas legales y económicos relacionados a la manutención de su hijo, despertando ciertas dudas y deslizando la posibilidad que todo había sido planeado.

Fue así que la cadena de entretenimiento NBC contrató una agencia de detectives privada para iniciar su búsqueda. En 2009, el detective Philip Klein aseguró que recibió un fax firmado por la pareja de la actriz, quien pedía que lo dejen en paz. Esto hizo que las investigaciones se intensificaran.

LO HALLAN VIVO 11 AÑOS DESPUÉS

Tras rastrearse una dirección IP de un dispositivo que realizaba constantes búsquedas de información sobre la desaparición de Patrick McDermott, este fue hallado en Sayulita Nayarit, México. Klein reveló en 2016 que el exnovio de la estrella de Hollywood no estaba solo, sino que compartía su vida con su nueva pareja de origen alemán.

Según el detective y reportes de Associated Press, el fotógrafo se hizo pasar por muerto debido a que tenía deuda de 30 mil dólares por la manutención de su hijo, quien pudo cobrar un seguro de vida.

Al conocer la noticia que su novio estaba vivo, Olivia Newton-John se sintió devastada. Chloe Lattanzi señaló a la revista New Idea que su madre “no podría creer que estuviera vivo después de tanto tiempo”.